Tre sconosciute si aggirano nel condominio, vengono scoperte e tentano la fuga: tra loro anche una minore

Presenze sospette in un condominio, la polizia locale di Falconara interviene a Palombina Vecchia. L'allarme è nato da una segnalazione ricevuta dal personale di pattuglia in zona nella mattinata di ieri, venerdì 7 luglio: una signora anziana ha avvisato gli agenti della presenza di tre sconosciute che si aggiravano all'interno del suo palazzo e così ha fatto scattare i controlli. Al loro arrivo gli operatori hanno trovato le tre donne, due ventenni e una minorenne di nazionalità croata, a poca distanza dal condominio: avevano lasciato in fretta il palazzo quando i residenti avevano chiesto loro cosa cercassero. Anche agli agenti le tre donne non hanno saputo giustificare con motivazioni credibili la loro presenza nel condominio. Sono state identificate sul posto e la loro posizione è al vaglio del Comando della Pm. Nel periodo estivo aumentano i rischi di spiacevoli intrusioni nelle abitazioni private, per questo tutti i cittadini devono segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell'ordine