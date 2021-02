Vestito di nero ed incappucciato ruba da un distributore di bevande, ladro in arresto

Ad intervenire gli agenti della Squadra Volante di Ancona che, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato ed arrestato. Per lui scattato anche il foglio di via dalla città

ANCONA - Quando la polizia è arrivata sul posto ha visto il ladro fuggire in sella ad una bici e sfrecciare tra le auto in sosta. A quel punto è scattato l'inseguimento e lui, un 34enne, è stato prima bloccato e poi arrestato. E' questo quanto successo ieri sera nel capoluogo. Il colpo infatti era avvenuto qualche minuto prima ai danni di un distributore di bevande e caffè, con il ladro che era riuscito a prelevare il denaro presente all'interno.

Il bandito, vestito di nero e con un cappuccio in testa, è stato fermato in zona corso Carlo Alberto e lì è scattata la perquisizione. Tra i vestiti aveva ancora il denaro rubato dal distributore e per questo, dopo che gli agenti hanno visionato le telecamere di videosorveglianza, è stato arrestato. Per il ladro è inoltre scattato il foglio di via dalla città di Ancona.