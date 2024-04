Racconta di una tentata violenza poi al pronto soccorso nega tutto: «Cercavo solo un posto dove dormire»

ANCONA – Era stata soccorsa nel pomeriggio di ieri in zona Piano dal personale sanitario del 118, che dopo averla portata in Ospedale, una volta ascoltato il suo racconto, ha subito allertato le forze dell’ordine. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia sono così intervenuti al pronto soccorso di Torrette, per una cittadina straniera presunta vittima di un tentativo di violenza sessuale.

La donna, di origine ghanese di circa 36 anni, apparsa particolarmente agitata forse anche per un abuso di sostanze alcoliche, ha riferito ai poliziotti in lingua inglese ed in uno stentato italiano, di essere stata avvicinata da tre uomini sconosciuti i quali avrebbero tentato di abusare di lei. Inoltre, ha raccontato di essere stata costretta ad allontanarsi da casa perché quelle stesse persone avrebbero anche tentato di costringerla a prostituirsi, insieme ad un'altra donna anch'essa straniera, della quale però non riusciva a fornire qualche dettaglio per il riconoscimento.

Il racconto è proseguito con altri episodi simili, accaduti in altre precedenti occasioni. In particolar modo, quando era stata avvicinata da un uomo, che dopo essersi visto rifiutare un rapporto sessuale, le avrebbe palpeggiato il seno ed in un’altra circostanza al suo rifiuto l'avrebbe minacciata con un coltello. Ai poliziotti la donna ha però fornito versioni contrastanti, mentre al personale del triage di quel Pronto soccorso ha addirittura negato il suo racconto. Lei, semplicemente, aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza perché non aveva un posto dove dormire. E così, all’interno della struttura ospedaliera l’'avrebbe trovato e sarebbe stata al sicuro.