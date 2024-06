Prima la tentata truffa, poi il furto "con strappo": arrivano denuncia e foglio di via per quattro anni

ANCONA – Avevano dapprima cercato di truffarlo, poi lo hanno derubato. Oltre alla denuncia, a carico di due uomini di 40 e 43 anni, residenti in Campania, il Questore di Ancona ha emesso nelle scorse ore la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. I fatti risalgono a qualche tempo fa, quando i due si erano resi responsabili di un furto con strappo in danno di un cittadino extracomunitario nei pressi di piazza Ugo Bassi, ed avessero anche stabili frequentazioni tra pregiudicati senza avere adeguate motivazioni, né di carattere familiare né lavorativo, per restare nel capoluogo dorico.

L’episodio in questione ha visto il 40enne ed il 43enne a bordo di un’autovettura noleggiata avvicinare la vittima e provare a raggirarla, per poi sottrarle alcuni effetti personali. Considerati anche i loro precedenti giudiziari e di polizia entrambi sono stati ritenuti socialmente pericolosi e per tale motivo il Questore ha emesso la misura del Foglio di Via, con il quale ha ordinato ad entrambi di lasciare il territorio del comune di Ancona con il contestuale divieto di farvi ritorno per 4 anni.