Tensione a fine partita, le tifoserie vengono a contatto: sei denunciati

SENIGALLIA - Per tutta la partita non c’è stato alcun sentore di un imminente scontro tra le tifoserie. Ma al termine del match, quanto i supporters della U.S. Tolentino avevano già lasciato il settore ospiti dello stadio di Senigallia, c’è mancato poco che gli ultras delle due squadre se le suonassero di santa ragione. I fatti risalgono al 9 ottobre scorso, ma le indagini della polizia si sono appena concluse facendo scattare sei denunce.

La ricostruzione

A fine partita, all’uscita dello stadio, un gruppo di tifosi della squadra di casa s’è staccato dal corteo e si è incamminato verso via Montenero, zona del settore ospiti occupato dai supporters della U.S. Tolentino, con l’evidente intenzione di raggiungere gli ultras avversari che, nel frattempo, erano già saliti sul pullman pronti a rientrare nella loro città. Ma visti in lontananza i tifosi locali, sono immediatamente scesi con i volti coperti e impugnando le cinte sfilate dai pantaloni. A quel punto si sono scaldati gli animi. Alle urla e agli insulti è seguito il tentativo di entrare a contatto, ma l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Dopo alcuni minuti di tensione, gli agenti sono riusciti a far allontanare il mezzo con a bordo i tifosi ospiti e a disperdere gli altri. A seguito degli accertamenti svolti dalla polizia sono stati individuati sei soggetti, tutti di giovane età, che risultavano coinvolti nei fatti risalenti a domenica 9 ottobre. Per loro sono scattate le denunce e sono state avviate le procedure per il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive.