Tenda ed insegna installate senza nessuna autorizzazione, nei guai un kebab

JESI – Sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per alcune installazioni, pagherà una multa di circa 600 euro. E’ la sanzione ad un locale adibito alla vendita di kebab, sottoposto ieri pomeriggio al controllo della Polizia di Jesi nell’ambito di un’attività di monitoraggio effettuata con il personale medico del dipartimento di prevenzione/servizio igiene alimenti di origine animale e personale.

Nell’esercizio, che è risultato in regola per quel che concerne la presenza del manuale di autocontrollo (HACCP), la tracciabilità degli alimenti ed alla pulizia dei locali, gli agenti hanno riscontrato la presenza di una tenda e dell’insegna luminosa installate senza la necessaria autorizzazione. Per tali violazioni, sono state notificate sanzioni amministrative per un totale di circa 600 euro con l’obbligo di sanare le irregolarità nel più breve tempo possibile.