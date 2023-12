Tentano di truffare un'anziana con la storia del falso incidente, il nipote smaschera il raggiro

CASTELFIDARDO- Con la storia del falso incidente stradale hanno provato a spillare ad un’anziana 6.000 euro, ma la tentata truffa è fallita. A raccontarci quanto avvenuto nei giorni scorsi ad una signora di 82 anni è stato un familiare. La signora ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso da parte di un uomo che la informava che il figlio aveva provocato un gravissimo incidente con l’auto aziendale e per questo era in stato di fermo. Per evitare l’arresto doveva pagare 6.000 euro in contanti, denaro che un collaboratore dell’uomo al telefono sarebbe passato a ritirare direttamente a casa dell’anziana. I truffatori hanno lasciato il telefono aperto in modo da impedire alla signora di effettuare altre chiamate con il fisso. Fortunatamente l’82enne aveva un telefono cellulare con il quale, pensando fosse tutto vero, ha chiamato il nipote per raccontargli dell’incidente. Il parente, capito che si trattava di un raggiro, ha immediatamente allertato i carabinieri che hanno bloccato sul nascere il tentativo di truffa.