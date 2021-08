Temporali in tutta la provincia, vigili del fuoco al lavoro: oltre 70 interventi in poche ore

I Vigili del fuoco stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi nella provincia di Ancona a causa della forte perturbazione che l’ha colpita.

Al momento sono circa 70 gli interventi fatti per allagamenti, rami pericolanti e alberi su sede stradale. Il maltempo ha colpito soprattutto la zona di Offagna, Osimo e Numana, ma ci sono state diverse chiamate anche nella zona di Jesi e Santa Maria Nuova e Senigallia. Non si segnalano danni a persone. Molti utenti hanno postato immagini sui social dei fiumi d'acqua che hanno investito case, strade e vie intere.

Massima allerta nella Vallesina dove polizia locale e tecnici stanno monitorando la situazione. A Monsano, in via Cassolo, si è aperta una voragine in strada mentre lo stadio Carotti ha subito degli allagamenti. Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile. "Si raccomanda - dice il Comune di Jesi in un messaggio alla cittadinanza - di prestare attenzione nei sottopassi e nelle strade di campagna. L'intensità della pioggia ha trasportato foglie e detriti nelle fogne che, benché periodicamente pulite da JesiServizi, in alcuni casi non riescono a raccogliere l'acqua piovana provocando locali piccoli allagamenti".

Nel frattempo ad Ancona sono stati aperti gli scolmatori dopo la pioggia torrenziale del pomeriggio ed è "vietata la balneazione da Torrette a Palombina, sotto al Cardeto e sotto la piscina del Passetto".