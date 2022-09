Allerta meteo prolungata di nuovo, bollettino aggiornato: previsti rovesci

ANCONA - La Protezione Civile Regionale, in data 30 settembre, ha prorogato fino alle ore 14.00 di sabato 1° ottobre, il bollettino di allertamento per criticità idrogeologica e idraulica. Il territorio del Comune di Senigallia, spiega una nota del Comune, sarà interessato, nella prima parte della giornata, dalla possibilità di brevi ed isolati rovesci. La criticità idrogeologica è ordinaria (Allerta gialla) così come la crititicità idraulica per le zone in cui ricade anche la provincia di Ancona