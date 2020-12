Discute con una donna, lei gli spacca il telefono in testa: 30enne in ospedale

ANCONA - Quando i soccorritori sono arrivati sul posto l'hanno trovato dolorante con una ferita in testa. Poco prima infatti era stato colpito da una donna, con la quale aveva avuto una discussione. E' questo quanto successo ieri sera, nella zona di via XV Aprile. Lui, un 30enne, è dovuto ricorrere alle cure degli operatori della Croce Gialla di Ancona, dopo essere stato colpito con un cellulare sulla nuca a seguito di un diverbio. Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e portato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.