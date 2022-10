«Mi hanno segnalato un guasto al gas, devo fare un controllo», lo spettro della truffa in città

FALCONARA - «Mi hanno segnalato un guasto al gas, devo fare un controllo». Si è presentato così a una donna di Falconara un sedicente tecnico. Ha suonato al campanello dell’appartamento in via De Bosis e ha spiegato di essere stato inviato per riparare un danno al sistema.

La donna, che non aveva rilevato nessun guasto, ha rifiutato di farlo entrare: «Ho urlato di andarsene via minacciando di chiamare i carabinieri, cosa che ho fatto immediatamente- scrive in un post sulla pagina “La sai l’ultima a Falconara”- mentre lui insisteva per entrare in casa gli ho fatto ascoltare che parlavo al telefono con i carabinieri. Immediatamente è scappato via dall'ingresso del palazzo. Così facendo mi ha dato conferma che non poteva essere altro che un malintenzionato o un truffatore. Vi scrivo questo per dirvi di non aprire a nessuno. Per qualsiasi motivo non aprite la porta di casa».