"Vuoi compagnia?". Poi un abbraccio, il furto e la fuga con i preziosi (o il portafoglio)

FABRIANO – La richiesta di vaghe indicazioni stradali, poi l’offerta di compagnia ed un abbraccio, che si rivelerà il pretesto per alleggerire il malcapitato di turno, il quale si accorgerà troppo tardi di essere stato ingannato e derubato. Viene chiamata la “tecnica dell’abbraccio”, modus operandi ancora in uso che permette un contatto fisico ravvicinato finalizzato a sottrarre alla vittima denaro e preziosi. L’ultimo caso è stato segnalato a Fabriano, dove la Polizia ha denunciato una donna per il reato di furto pluriaggravato.

I fatti risalgono al pomeriggio di qualche giorno fa: un pensionato, di ritorno a piedi da una funzione religiosa, è stato avvicinato da una ragazza, apparentemente trentenne e ben vestita, che scendendo da un’utilitaria si è rivolta all’uomo prima chiedendo delle indicazioni, poi abbracciandolo con la proposta di una “compagnia speciale”. Allontanata dall’uomo, a fatica, la donna ha poi velocemente fatto ritorno a bordo dell’auto all’interno della quale era attesa da un complice, ripartito ad alta velocità. Quindi la sgradita sorpresa: il pensionato, dopo essersi accertato di aver ancora il portafogli, ha portato le mani al collo constatando di non indossare più una catenina d’oro del valore di circa 800 euro, richiedendo così l’intervento delle forze dell’ordine.

Acquisite le prime informazioni, ed in seguito tutte le immagini riprese dai circuiti pubblici e privati di videosorveglianza, gli investigatori dell’Ufficio Controllo del Territorio sono così riusciti ad individuare il veicolo utilizzato dalla ladra e dal complice, e successivamente a risalire alla ragazza, una venticinquenne, residente nel nord Italia, già segnalata da altri Uffici di Polizia per fatti-reato dello stesso genere. Il Commissariato di Polizia di Fabriano sta verificando le eventuali connessioni della donna con altri furti commessi nel territorio, con la stessa tecnica: oltre ad essere denunciata, nei suoi confronti potrebbe scattare il foglio di via obbligatorio.