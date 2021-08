In difficoltà sulla tavola da sup: soccorsi 6 giovani

Per via del forte vento non riuscivano a rientrare. Doppio soccorso della Croce Rossa. In entrambe i casi i ragazzi sono stati portati in sicurezza al porto di Numana

Doppio soccorso di salvataggio ieri, 7 agosto, per l'idroambulanza della Croce rossa di Ancona. Prima è intervenuta dopo pranzo e poi alle 17, entrambi su attivazione della Guardia Costiera, per soccorrere dei ragazzi che, per via del forte ed improvviso aumento del vento, si sono trovati in difficoltà con il sup senza riuscire a rientrare a riva.

Nel primo caso si trattava di un gruppo di giovani marchigiani, nel secondo di 3 turisti minorenni. In entrambe i casi i ragazzi sono stati portati in sicurezza al porto di Numana. Non si sono segnalate persone ferite o che necessitavano di cure ospedaliere.