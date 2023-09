Cedimento dal tetto di un palazzo, la tavola cade in testa a una donna

ANCONA – Stava camminando quando una tavola di legno l'ha colpita alla testa. Paura nel pomeriggio per una donna che si trovava in corso Garibaldi. Arrivata all'altezza del civico 87 si è vista arrivare la tavola di legno che si sarebbe staccata dall'ultimo piano di una palazzina, all'altezza della Galleria Dorica. Erano da poco passate le 17. Nell'immobile c'erano dei lavori in corso. Sul posto è arrivata una ambulanza per medicarla. Chiamati i vigili de fuoco che hanno transennato la zona per controllare che non ci fossero altri cedimenti e sentire gli operai della ditta che stavano effettuando la manutenzione. Sarebbe stato già individuato il punto del cedimento.