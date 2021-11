Paura in strada, fa manovra con l'auto e travolge moglie e marito

ANCONA - Si trovava con la sua Panda in via Bersaglieri d'Italia, nella strada che poi scende verso via Tavernelle, quando nel tentativo di fare manovra ha travolto moglie e marito. E' successo nella serata di ieri.

I due investiti sono stati centrati in pieno e sbalzati sull'asfalto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno prestato soccorso e li hanno trasportati all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.