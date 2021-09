Travolta da un suv mentre è in vacanza con il marito, Tatiana muore a 46 anni

La polizia Locale sta raccogliendo tutti gli elementi rilevanti e necessari alle indagini per ricostruire quanto accaduto nell'incidente

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 21 settembre, nella zona del Passo San Pellegrino, a Moena in Trentino Alto Adige. Non ce l'ha fatta la 46enne Tatiana Oliva, di Tavullia, che si trovava in vacanza con il marito quando è stata travolta da un Suv uscito di strada mentre passeggiava. L'incidente è avvenuto sul Passo San Pellegrino, sulla strada statale 346, tra Moena e il confine con il Veneto di Falcade. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Locale, i vigili del fuoco di Moena, il personale del 118 e l'elicottero sanitario dei Permanenti di Trento, ma la donna si è spenta poco dopo, sul posto.

La polizia Locale della Val di Fassa sta raccogliendo tutti gli elementi rilevanti e necessari alle indagini per ricostruire quanto accaduto nell'incidente. Quanto è noto è che l'auto condotta da un 24enne di Udine proveniva da Falcade ed è uscita di strada, scavalcando la corsia e finendo col travolgere i due coniugi. L'impatto è avvenuto all'interno di un parcheggio sterrato posizionato a lato della sede stradale, con l'auto che ha scavalcato il guardrail. L'auto è stata sequestrata su disposizione della Pm dottoressa Maria Colpani, il 24enne è indagato per omicidio stradale, articolo 589 del Codice Penale.