Tasso di incidenza positivi dimezzato in 2 settimane, nelle Marche continua la discesa

ANCONA - Continua da due settimane la discesa del tasso di incidenza positivi ogni 100.000 abitanti nelle Marche dove oggi si attesta a 1.400,49: una settimana fa era a 2.231,51 mentre 14 giorni fa a 2.691,01. Oggi i contagi rilevati in regione sono 3.213 di cui 1.008 contatti stretti di casi positivi, 567 sintomatici o pauci sintomatici, 872 contatti domestici, 41 positivi in setting scolastico formativo, un contatto in setting lavorativo, due contatti in ambienti di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening setting sanitario e 16 casi da fuori regione mentre per 704 casi gli approfondimenti epidemiologici sono ancora in corso. Con 10.514 tamponi testati (8.087 nuove diagnosi e 2.427 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 39,7%. Dei positivi odierni 460 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 597 a Pesaro Urbino, 800 a Macerata, 877 ad Ancona, 353 a Fermo e 126 fuori regione.