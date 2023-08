Task force di Ferragosto, 140 multe e due patenti ritirate. L'alta velocità è il male peggiore delle ferie

ANCONA - Mille persone identificate, 141 multe e due patenti ritirate. Controlli capillari sul territorio per la settimana di Ferragosto dove le violazioni del codice stradale non sono mancate. I servizi congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, hanno portato una presenza massiccia delle forze dell'ordine come forma di prevenzione per i reati. I servizi di controllo straordinario hanno riguardato il Passetto, Portonovo, Numana, Marcelli, Senigallia, previsti per la serata del 14 e del 15 agosto, in occasione delle feste cittadine, molto frequentate soprattutto per i fuochi d’artificio. Sono state oltre 30 le ordinanze del questore per disciplinare i servizi di ordine pubblico dedicati.

La polizia stradale di Ancona ha organizzato diverse pattuglie impegnate lungo la viabilità autostradale per l’esodo verso le località di vacanza. Inoltre, massima attenzione è stata data anche alla viabilità ordinaria per gli spostamenti di Ferragosto, con servizi mirati al contrasto dell’eccesso di velocità ed alle violazioni delle norme di comportamento previste dal codice della strada. Il 15 agosto controllate oltre 300 persone e 70 veicoli, contestate 141 violazioni alle norme di comportamento, ritirate 2 patenti di guida, e prestati diversi soccorsi stradali per incidenti stradali. La polizia di frontiera ha identificato 2mila persone, quella ferroviaria 120. In prossimità dei lidi c'erano le moto d’acqua e l’elicottero del XI Reparto Volo di Pescara che ha sorvolato la Riviera del Conero.