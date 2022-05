Scariche di 5 secondi che bloccano i muscoli, come funziona il taser: l'arma usata dai poliziotti in città

ANCONA - Da ieri nel kit di ordinanza degli agenti delle Volanti anconetane c'è anche il taser, la pistola ad impulsi elettrici utilizzata per la prima volta nel Regno Unito nel 2004 e in Italia dal 2020. Sono 18 gli operatori abilitati all'uso della pistola elettrica in città che hanno sostenuto il corso di 5 giorni, mentre dai Commissariati della provincia sono stati formati 32 poliziotti. Loro però dovranno aspettare ancora qualche settimana come detta il cronoprogramma previsto a livello centrale dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Ad ogni modo la questura in una precedente nota ha parlato del suo utlizzo come «extrema ratio».

Blocca i muscoli

Lo precisa anche Luca Dal Monte, dirigente delle Volanti della questura di Ancona: «Già semplicemente mostrare il taser servirà da deterrente se il tentativo fallisce e lo si ritiene opportuno sarà sparato un colpo che, attraverso degli impulsi elettrici, trasmessi per mezzo di una coppia di dardi collegati a due fili conduttori, inabiliterà momentaneamente i muscoli della persona toccata grazie al trasferimento di elettricità. Ciò consentirà di tutelare sia l’incolumità del personale operante che degli stessi soggetti, ma anche di eventuali terzi coinvolti». Per cinque secondi il soggetto verrà immobilizzato «e l’operatore potrà sfruttare questo tempo per avvicinarsi in sicurezza al soggetto e bloccarlo». Plaude all'introduzione del dispostitivo anche Alessandro Bufarini, segretario generale provinciale Siulp: «Il taser dovrebbe consentire di eliminare il rischio del contatto diretto con l’antagonista fuori controllo, inibendone la furia aggressiva e dando il tempo necessario a contenerlo, salvaguardando così sia l’incolumità dell’interessato che quella degli operatori. Il taser (acronimo di Thomas A. Swift's Electric Rifl o fucile elettrico) è un’arma comune a tutti gli effetti che può essere molto utile per prevenire aggressioni ed immobilizzare soggetti violenti evitando il ricorso alle armi da fuoco quando si tratta di neutralizzare aggressori armati di coltello o bastoni. Sono contento della distribuzione e dell'utilizzo anche ai colleghi che operano nel territorio anconetano».

I contrari

C'è però anche chi solleva dei dubbi al riguardo. Ne è un esempio la nota diramata dal gruppo provinciale "Dipende da noi" che descrive il taser come uno strumento «dannoso e che può portare gravi conseguenze a soggetti fragili come tossicodipendenti o senzatetto». Chiedono «chiarezza da parte delle istituzioni» sugli effetti e sulle possibili conseguenze.