Uno splendido esemplare di tartaruga “Caretta Caretta” fa capolino al porto di Ancona

La Guardia Costiera di Ancona ha recuperato un esemplare di tartaruga “Caretta Caretta” in evidente stato di difficoltà nelle acque del porto di Ancona. Il rettile, avvistato da un diportista in transito, è stato prima assistito dai militari della Guardia Costiera e poi consegnato ai biologi della Fondazione Cetacea Onlus per essere ricoverata presso il Centro di recupero di Riccione.

Il recupero ha contribuito ad alimentare la banca dati nazionale OCEAM gestita dal Reparto Ambientale Marittimo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, presso il Ministero dell’Ambiente, inerente il monitoraggio del fenomeno, al fine di valutarne le cause.