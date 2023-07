Targhe esotiche per non pagare il bollo ed evitare le multe, ma non funziona: auto confiscate

ANCONA - Controlli serrati sulle targhe. La polizia locale di Castelfidardo mette alle strette i "furbetti delle targhe estere". Si tratta di automobilisti che, con questo tipo di targa, evitano di pagare la tassa di possesso e, spesso, anche di corrispondere quanto dovuto per le eventuali violazioni al codice stradale vista la difficoltà di procedere con la notifica dei verbali. Ad oggi sono 12 i veicoli controllati: 1 con targa bulgara , 1 con targa albanese, 3 con targhe tedesche, 1 con targa romena, 2 con targhe francesi, 3 con targhe polacche, 1 con targa belga. In tutti i casi è stata applicata la relativa sanzione della cessazione cautelare della circolazione e la confisca amministrativa del mezzo in caso di mancata immatricolazione con targa italiane entro 30 giorni. La sanzione amministrtiva vria da 400 a 800 euro.