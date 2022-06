Ci sono visite per il sindaco, l'incontro con il comandante della Guardia di finanza e con il presidente del Tar

ANCONA - Una visita di commiato e l'altra di benvenuto, oggi in Municipio. A lasciare il capoluogo, per assumere l'incarico nella regione Puglia, territorio più ampio e più complesso, il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Fabrizio Toscano. «Nel cordiale scambio - si legge nella nota - con il sindaco Valeria Mancinelli , il generale ha avuto parole di soddisfazione per il periodo trascorso nel capoluogo dorico, durante il quale- ha detto- oltre ad apprezzare Ancona e il suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico, si è potuto avvalere della piena e concreta collaborazione con le forze dell'ordine: ottimo- ha aggiunto- è stato il rapporto che si è instaurato con la polizia locale».

Si aggiunge: «E' stato invece un ritorno a casa per il nuovo Presidente del TAR Marche, Giuseppe Daniele, che iniziò il suo percorso professionale proprio al Comune di Ancona, all'Ufficio legale circa 40 anni fa. Negli stessi anni nei quali il primo cittadino odierno era (una giovanissima) consigliera comunale. I due interlocutori hanno avuto un breve scambio rispetto alla situazione attuale sottolineando -il primo- le difficoltà connesse all'elevata percentuale di ricorsi ultradecennali, che vede le Marche alla testa della classifica, mentre da parte del sindaco sono state evidenziate le problematiche legate alla gestione dei finanziamenti PNNR i cui tempi sono molto diversi da quelli delle amministrazioni comunali, costrette a farvi fronte con gli organici di cui dispongono. D'altra parte- ha sottolineato il Sindaco- si tratta di una situazione straordinaria nella quale tutti i nodi preesistenti sono venuti al pettine. Gli incontri si sono conclusi con il dono da parte del Sindaco di un volume fotografico sulle Marche».