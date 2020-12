Operazione "Marche sicure": i dati dello screening relativi ad Ancona

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l'operazione di screening "Marche sicure" nella giornata di domenica 27 dicembre nel comune di Ancona ha rilevato un'adesione di 1950 persone. Sono stati riscontrati 38 casi positivi al test antigenico rapido. Complessivamente nella Regione Marche da venerdì 18 dicembre hanno aderito 61593 persone con 328 casi positivi al test antigenico rapido. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,5% mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 19,5%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare.

Fino a domani, martedì 29 dicembre, prosegue lo screening al Palaindoor di Ancona. Da oggi e fino a mercoledì 30 dicembre inizia anche la fase 2 per l'Area Vasta 4. Potranno recarsi al Fermo Forum di via Giovanni Agnelli tutti i cittadini di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare, le due città più popolose del fermano dopo il capoluogo. Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.