In leggero calo il rapporto positivi/tamponi, sono 479 i nuovi contagi

Resta alto ma scende, anche oggi, il rapporto positivi/tamponi nelle Marche. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.802 tamponi: 1.789 nel percorso nuove diagnosi e 3.013 nel percorso guariti.

I nuovi casi sono 479 con un'indice di positivita' del 26,8% mentre ieri era al 29% (357 casi su 1.229 tamponi) ed il giorno prima ancora al 30,4% (282 casi su 928 tamponi). Dei contagi odierni 147 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 5.335, 134 ad Ancona (7.259), 82 a Pesaro-Urbino (4.906), 66 a Fermo (2.881), 45 ad Ascoli Piceno (3.278) e 5 da fuori regione (775). I nuovi casi comprendono 79 soggetti sintomatici, 111 contatti in setting domestico, 126 contatti stretti di casi positivi, 19 contatti in setting lavorativo, 22 contatti in ambienti di vita/socialità, sei contatti in setting assistenziale, 17 contatti in setting scolastico/formativo e quattro screening percorso sanitario, mentre per altri 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. I contagi da inizio emergenza nelle Marche salgono a 24.434 su 220.387 test effettuati.