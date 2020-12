Nelle Marche 174 nuovi contagi su 1.075 tamponi: la mappa per provincia

Sono pochi, rispetto ai giorni scorsi, i nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Ma con pochi tamponi testati. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 1.075 tamponi: 582 nel percorso nuove diagnosi (di cui 526 tamponi molecolari e 56 nello screening con percorso antigenico) e 493 nel percorso guariti. I contagi odierni sono 174 di cui 57 in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 7.793, 27 ad Ancona (9.821), 41 a Pesaro-Urbino (7.485), 35 a Fermo (4.035), 10 ad Ascoli Piceno (4.653) e quattro da fuori regione (1.185).

Il rapporto tra positivi e tamponi molecolari oggi si attesta al 33%, mentre nel percorso screening antigenico su 56 test effettuati sono stati riscontrati due casi positivi che ora dovranno sottoporsi al tampone molecolare. I nuovi casi comprendono 29 soggetti sintomatici, 37 contatti in setting domestico, 42 contatti stretti di casi positivi, 13 contatti in setting lavorativo, 12 contatti in ambienti di vita/socialita', tre contatti in setting assistenziale, sei contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e quattro screening percorso sanitario; mentre per altri 28 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Da inizio emergenza i contagi nelle Marche salgono a 34.972 con 267.987 tamponi testati.