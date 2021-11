Gli utenti fanno il tampone da soli, arrivano i NAS in farmacia

Utenti in farmacia che eseguono da soli il test antigenico, i carabinieri del NAS hanno segnalato all’Asur il direttore dell'attività. Secondo quanto ricostruito, scrivono i militari in una nota, «non è stata rispettata la corretta esecuzione dei tamponi antigenici, in violazione delle modalità individuate nel protocollo d’intesa vigente».

Ad oggi, su scala nazionale, sono state ispezionate oltre 12 mila attività ed esercizi, contestando 778 violazioni all’obbligo del green pass, delle quali 428 a datori di lavoro e titolari di attività commerciali.