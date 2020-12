Tamponi rapidi al Palaindoor, posti Asur esauriti: stop alle prenotazioni 

Il Comune di Ancona informa che, data l'elevata affluenza dei cittadini allo screening anti Covid (tamponi rapidi) in corso al Palaindoor di Ancona, sono andati esauriti i posti messi a disposizione dall'Asur e pertanto da oggi sono chiuse le prenotazioni.

Resteranno attivi solo i numeri 071.222.2112 e 071.222.2303 per le residue adesioni che si renderanno possibili in caso di eventuali cancellazioni. Gli ultimi test verranno effettuati dal personale Asur nel pomeriggio di domani , 29 dicembre. «La cittadinanza ha risposto all'iniziativa, con consapevolezza e tempismo, e la ringrazio- è il commento delll'assessore alla Protezioen civile, Stefano Foresi- così come ringrazio tutti gli operatori e i volontari che hanno svolto un servizio impeccabile in queste intense».