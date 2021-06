Ferito al volto con un taglierino: 32enne aggredito finisce in ospedale

Prima hanno una discussione poi uno afferra un taglierino e colpisce l'altro allo zigomo. Attimi di tensione ieri sera, verso le 22,30, nel quartiere del Piano, vicino Largo Sarnano. L'aggressione è avvenuta alla stazione dell'autobus. Ad avere la peggio un 32enne che, a quanto pare, conosceva da tempo il suo aggressore. Quest'ultimo, dopo aver colpito l'uomo, è scappato salendo sull'autobus che stava passando proprio in quel momento.

I due italiani avrebbero iniziato a litigare per futili motivi. Poi la discussione si è fatta sempre più accesa fino a sfociare in una vera e propria aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabineri del Norm e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Il 38enne aggressore è stato rintracciato poco dopo dai militari. Spetterà ora alla vittima sporgere denuncia.