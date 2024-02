Vendevano tabacco e sigarette elettroniche ad adolescenti: quattro tabaccai a rischio sospensione licenza

ANCONA – Vendevano tabacco e sigarette elettroniche ai minorenni, ed ora rischieranno la sospensione della licenza. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, nell’ambito di un piano di interventi finalizzato a verificare il rispetto della normativa che vieta la vendita di tabacco ai minorenni, nelle ultime settimane hanno effettuato nella Provincia di Ancona quattro diversi interventi nei confronti di esercenti risultati irregolari, che si sono conclusi con il sequestro del materiale indebitamente commercializzato e la proposta di sospensione della licenza di vendita di tabacchi.

L’operazione ha riguardato esercizi commerciali dislocati nelle zone di maggiore aggregazione giovanile dell’intera provincia di Ancona, con particolare attenzione a quei rivenditori situati nei pressi di istituti scolastici. Le indagini e gli appostamenti hanno permesso di individuare diversi giovani (a Senigallia addirittura una ragazzina di 13 anni) che entravano presso alcune tabaccherie per poi uscire con sigarette elettroniche o pacchetti di tabacco trinciato tra le mani. La normativa di settore, introdotta nel 2016, impone infatti ai tabaccai il divieto di vendere a minori qualsiasi prodotto contenente nicotina. Qualora sorgano dubbi sulla maggiore età del cliente, l’esercente ha l’obbligo di richiedere un documento d’identità prima di vendere il prodotto.

I finanzieri hanno pertanto contestato ai tabaccai multe da 500 a 3000 euro, oltre ad aver inviato la segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la successiva sospensione della licenza per 15 giorni. In caso di recidiva, il trasgressore rischierà la revoca definitiva della licenza ed una sanzione amministrativa da 1000 a 8000 euro.