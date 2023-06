Vende tabacco a un 16enne, multato dalla Guardia di finanza e ora rischia lo stop della licenza 

Controlli nelle tabaccherie nella zona nord di Ancona, i Baschi Verdi della Guardia di finanza hanno sorpreso un minorenne entrare in un negozio per poi uscirne con un pacchetto di tabacco trinciato a mano. Dal controllo è emerso che aveva solo 16 anni. Il commerciante è quindi stato sanzionato per aver venduto il tabacco a un minorenne, è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rischia anche la sospensione della licenza per 15 giorni.