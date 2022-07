Sviene sotto la doccia al mare e si ferisce ad una gamba: paura per una donna

ANCONA - Attimi di tensione oggi pomeriggio poco dopo le 17 alla spiaggia del Passetto. Una donna di 50 anni ha accusato un malore sotto la doccia e, nello svenimento, è caduta procurandosi una ferita ad una gamba.

Sul posto hanno prestato immediatamente soccorso i volontari della Croce Gialla di Ancona presenti sul posto con la postazione fissa che si trova in fondo all'ascensore ed è operativa tutti i giorni.

La donna è stata trattata sul posto mentre, nel frattempo, è arrivato un secondo mezzo che ha provveduto al trasporto al Pronto soccorso di Torrette per accertamenti. La donna non è in gravi condizioni per fortuna.