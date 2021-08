Non risponde al telefono, la trovano svenuta a terra: grave un'anziana

Sul posto la Croce Gialla di Ancona, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Falconara. La donna di 88 anni è stata portata all'ospedale in codice rosso

Non rispondeva al telefono da un giorno così i cari hanno allertato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento hanno trovato la donna di 88 anni distesa a terra priva di sensi. Paura ieri pomeriggio verso le ore 16 in via Lombardia, a Falconara. L'anziana è stata soccorsa dall'equipe della Croce Gialla di Ancona e del 118. La donna sarebbe stata colpita da un malore di tipo neurologico.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale Stazione. L'88enne, dopo essere stata soccorsa. è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso di Torrette in codice rosso.