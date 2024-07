Sversamenti in mare, tutti assolti ma il giudice dispone nuove indagini

ANCONA - Sversamenti in mare tra le spiagge di Ancona e Falconara, nessun colpevole. Il collegio penale del tribunale di Ancona, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, ha assolto oggi con formula piena ex funzionari e dirigenti di Multiservizi (ente gestore del servizio idrico integrato) dal reato di cooperazione in inquinamento ambientale colposo per l’arrivo in mare di acque reflue non depurate e maleodoranti. La stessa giudice però ha rinviato gli atti in Procura per indagare sul reato di inquinamento ambientale doloso. Un’ipotesi accusatoria più grave. L’inchiesta, relativa alla fuoriuscita di liquami fognari da quattro collettori della spiaggia tra Palombina Nuova (Ancona) e Falconara, era partita nell’autunno del 2015 (causò numerosi divieti di balneazione) con un controllo dei carabinieri forestali e arricchita poi da dossier che i comitati e associazioni ambientaliste quali Ondaverde, Italia Nostra, Cittadinanza Attiva e Mezzavalle Libera (parti civili nel processo) avevano inviato alla Procura. Sotto accusa le autorizzazioni agli scarichi, la manutenzione e il controllo degli impianti esistenti non sempre eseguito correttamente contestava la pubblica accusa (pm Serena Bizzarri).

Assolti perché il fatto non sussiste Patrizio Ciotti, di Ancona, ex direttore generale Multiserivizi, Francesco Crivellini, di Senigallia, in qualità di funzionario della U.O. Gestioni reti fognarie di Multiservizi, Angelo Avenali, di Montecarotto, in qualità di dirigente responsabile della divisione servizio idrico integrato e Chiara Sciascia, di Ancona, rappresentante legale Multiservizi nel 2016. Inizialmente gli indagati erano 11 ma uno è stato assolto in udienza preliminare (fece un rito alternativo) e per gli altri che avevano accuse di rifiuto di atti d’ufficio e falsità ideologica i reati si sono prescritti. Cinque le parti civili che si erano costituite nel processo, i comitati e le associazioni ambientaliste dei dossier insieme anche a Mezzavalle Libera e ad un cittadino di Falconara, ex consigliere comunale, Bruno Frapiccini, rappresentati dagli avvocati Monia Mancini, Francesca Petruzzo, Tommaso Rossi e Annavittoria Banzi. «Non è una sconfitta, anzi - hanno commentato i legali a fine udienza -. Il giudice ha ravvisato la necessità di ulteriori approfondimenti di un reato più grave».