Sversamento nel fiume Nevola, il sindaco Principi: «Seguiamo la vicenda»

CORINALDO - Il sindaco Matteo Principi, in occasione del Consiglio Comunale di martedì scorso, durante le comunicazioni iniziali, ha specificato quello che sta accadendo lungo il fiume Nevola: «Esiste una problematica, uno sversamento, lungo il fosso demaniale della valle, che sfocia nel fiume Nevola. La Polizia provinciale sta valutando e approfondendo l’entità dello scarico e, tramite l’ARPAM, sta cercando di capire quelle che sono state le sostanze convogliate all’interno del fosso stesso e le autorizzazioni rilasciate per quanto riguarda lo scarico. Sabato sera siamo stati sul posto per cercare di metterci a disposizione dell’autorità competente, in questo caso la Polizia provinciale, nel poter svolgere tutte le indagini e gli approfondimenti del caso. Come Amministrazione seguiamo l’evoluzione di questa vicenda, fornendo la massima disponibilità. Nulla è pervenuto in Comune se non una semplice comunicazione dello stato delle cose. Attendiamo sviluppi».

