Colto da malore davanti all'ospedale, sviene tra due auto parcheggiate. Lo trovano i passanti: codice rosso 

ANCONA - Sviene e cade tra due auto parcheggiate davanti all’ospedale di Torrette. Un 50enne è stato portato in pronto soccorso con codice rosso. E’ successo ieri sera, ad accorgersi dell’uomo a terra sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 112. Sul posto i medici del 118 e la Croce Gialla di Ancona. L’uomo è stato portato nel vicino pronto soccorso in gravi condizioni ma, a quanto risulta, non in pericolo di vita.