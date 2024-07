Sviene per il troppo alcol ingerito e per il caldo: paura per una minorenne soccorsa in centro

ANCONA – Il quantitativo di alcol bevuto, unito alle alte temperature di questi giorni, si è rivelato un connubio devastante per una minorenne, soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa nel tardo pomeriggio di ieri. La ragazza si trovava in corso Mazzini, quando è svenuta perdendo i sensi, con il gruppo di amici che stava con lei che ha fatto perdere le sue tracce, forse per lo spavento nel vederla accasciarsi al suolo.

A soccorrere la giovane alcuni passanti, in attesa dell’arrivo del personale sanitario e dell’automedica, che le hanno prestato le prime cure per poi trasportarla all’ospedale Salesi per i relativi accertamenti.