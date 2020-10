Nuovo asfalto sulla SS76, disagi per gli automobilisti: ecco come cambia la viabilità

Sulla strada statale 76 “della Val d’Esino” saranno eseguiti lavori di ripristino della pavimentazione dal chilometro 17,600 al chilometro 25,600. Per consentire lo svolgimento degli interventi, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito. In particolare, a partire da domani, mercoledì 21 ottobre, il traffico in direzione Ancona sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Fabriano Est (km 17,600), percorrenza della ex SS76 in direzione Borgo Tufico/Tronchetti e reimmissione sulla statale al km 25,600.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 novembre, salvo condizioni meteo sfavorevoli.