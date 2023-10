«Contaminato dal pesce avariato che ho comprato qui», escandescenze al supermercato: arriva la polizia

ANCONA - Sostiene di essere stato contaminato da pesce avariato acquistato nel supermercato e inizia a inveire contro il personale, in realtà è solo ubriaco. Sul posto è arrivata la polizia e il 118. L'uomo si è piantato davanti al bancone del pesce, minacciando di picchiare chiunque si fosse avvicinato. Una volta calmato dagli agenti, è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Lui stesso ha chiesto il ricovero per via della presunta contaminazione, della quale però non c'erano sintomi né prove di altro tipo.