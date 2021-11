Tentano di rubare al supermercato: denunciati due uomini

Tentano di rubare all'Ipercoop di Senigallia. La vigilanza si accorge e scatta la denuncia per furto. A finire nei guai due uomini di 32 e 42 anni originari della provincia di Bari domiciliati a Senigallia. I due uomini si erano diretti in cassa con del cibo nel carrello ma la vigilanza si è accorta degli strani movimenti e così li ha bloccati. Dopo un rapido controllo è emerso che avevano nascosto nei giubbotti prodotti tecnologici e per l'igiene personale per un valore di 100 euro.

Quindi è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Senigallia. La merce è stata restituita e i due sono stati denunciati alla Procura di Ancona.