Una donna sviene tra gli scaffali del supermercato: malore durante la spesa

ANCONA - Un anziano cammina sul bagnasciuga e si sente male. Ennesimo malore in questa domenica pomeriggio. Questa volta l'episodio è avvenuto sulla spiaggia di Palombina. Sul posto è immediatamente intervenuto il quad a disposizione dei militi della Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato trattato mentre nel frattempo arrivava anche l'ambulanza del 118. E' stato quindi trasportato all'ospedale dell'Inrca per accertamenti.

Malori non sono in spiaggia. Una donna di 50 anni è svenuta tra gli scaffali mentre faceva la spesa in un supermercato in corso Carlo Alberto, al Piano. Sul posto, oltre ai militi della Gialla anche l'automedica del 118. E' scattato un codice giallo per trasportarla al pronto soccorso di Torrette.