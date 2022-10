Picconate sul muro per entrare nel supermercato, ma il furto non riesce: ladri in fuga

SENIGALLIA - Provano a sfondare il muro a suon di picconate per entrare e rubare nel supermercato. Il sistema di allarma mette in fuga i ladri. E' successo venerdì notte al Conad Superstore di via Abbagnano.

Sul posto il personale di vigilanza e la polizia, ma dei malviventi nessuna traccia. C'erano solo i segni delle picconate sul muro, chiuso in poco tempo dai gestori. Il supermarket, ieri, è stato regolarmente operativo.