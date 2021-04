Al supermercato dà in escandescenze per non pagare le birre: denunciato

L'uomo ha iniziato a urlare per poi uscire dal locale senza pagare le bibite. Le commesse hanno chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti lo hanno bloccato non senza difficoltà

Entra nel supermercato per prendere delle birre ma, ubriaco, dà in escandescenza per poi uscire senza pagare. Le commesse spaventate hanno così chiesto aiuto alla polizia ieri nel tardo pomeriggio.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti all'interno del locale commerciale e sono riusciti a bloccare l'uomo di origine senegalese. E' stato poi portato in questura per gli accertamenti di rito ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per rifiuto di indicazioni sulla propria identità e per le norme sull'immigrazione perché senza documenti.