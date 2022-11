SuperEnalotto: il jackpot raggiunge la storica cifra di oltre 300 milioni di euro

Nessun nuovo multimilionario, per ora, in Italia: non è ancora stato centrato infatti il jackpot al Superenalotto, in quella che sarebbe una vincita record nella storia dei giochi del nostro paese con una cifra mai vista di 300 milioni di euro. Nessuno ha messo a segno il “6” vincente e quindi il jackpot resta in palio. La prossima estrazione toccherà la mirabolante soglia dei 300 milioni. L’attesa dura da un anno e mezzo, da quel 22 maggio 2021 in cui nelle Marche un fortunato vinse ben 156 milioni di euro. Ma stavolta la cifra è ancora più alta, anzi la più alta di sempre in Italia e non solo. I 6 numeri estratti consentirebbero infatti di battere il record di 209 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. E' quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

Vincite storiche

Negli ultimi anni sono state tante le vincite memorabili al Superenalotto. Il 30 ottobre 2010 a Milano ben 177 milioni di euro, a ottobre 2016 invece 163 milioni di euro a Vibo Valentia. Scavando ancora indietro nel tempo, quando ancora le vincite erano in lire, la vincita record col vecchio conio era stata di 63 miliardi il 31 ottobre 1998 a Foggia.

Record europeo

I 300 milioni odierni - rende noto Agimeg - sono il premio più alto mai messo in palio nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia.