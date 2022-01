Covid, senza super Green pass vogliono visitare il presepe vivente: respinti

Tentano di entrare a visitare il presepe vivente senza super Green pass. E' quando accaduto nel comune di Camerano. La stessa amministrazione in un post su Facebook precisa: «Durante le manifestazioni natalizie sono stati effettuati rigorosi controlli. Per accedere al presepe vivente, ad esempio, era necessario il Green Pass rinforzato, motivo per il quale sono stati respinti alcuni visitatori che non ne erano muniti. Rispettare le regole, in un momento di difficoltà come questo, è l'unico modo per uscire dalla situazione pandemica attuale».

Prosegue la nota: «Si ringraziano pertanto tutti coloro che si sono impegnati nel controllo ferreo del Green Pass Rafforzato e gli organizzatori dei diversi eventi per aver permesso di mantenere le distanze di sicurezza necessarie».