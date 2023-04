Citofona di notte ai campanelli del palazzo: «Datemi da mangiare». Un residente gli lancia una merendina, l'altro chiama la polizia

ANCONA - Suona i citofoni di un palazzo di via Montebello chiedendo cibo. E' successo ieri sera intorno alle 22. Protagonista, un 23enne straniero. Un residente, affacciatosi alla finestra, gli ha lanciato una merendina. Altri, invece, hanno chiamato la polizia. Sul posto una squadra delle volanti e la Croce Gialla di Ancona. Il giovane, che era in stato di agitazione, è stato tranquillizzato e portato in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute.