Suonano il campanello prima di ripulire gli appartamenti: torna l'incubo dei ladri

SENIGALLIA - «Nel tardo pomeriggio tentativo di effrazione in appartamento condominiale zona Saline. Persone inesperte, vestite normalmente e a volto scoperto scelgono le ore di punta. Una volta entrati al piano suonano ripetutamente il campanello per accertarsi che non ci sia nessuno per poi infilare nella serratura chiavi simili e arnesi comuni. Possibile che abbiano fatto dei sopralluoghi precedenti dato che sono stati trovati segni di matita particolari nell’androne al piano terra. Ricordate di chiudere sempre portoni, garage e mettere in sicurezza per quanto possibile le vostre abitazioni». Chi scrive è l’amministratore del gruppo "Furti e segnalazioni Senigallia" che ieri ha postato il monito per tutti gli utenti dopo aver ricevuto la notizia dei tentativi di intrusione da parte dei malviventi.

Non è la prima volta che in questa zona della città si verificano episodi simili. A marzo di quest’anno i malviventi, approfittando dell'assenza dei proprietari, si erano introdotti in un appartamento dopo aver rotto una finestra sul retro della casa. Avevano messo a soqquadro la camera da cui erano stati asportati alcuni gioielli, i ladri si sono poi dati alla fuga. A fine giugno invece nel quartiere Vivere Verde, non trovando preziosi e contanti, i ladri si erano accontentati di rubare alcolici e scarpe.