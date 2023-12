Figlio condannato per maltrattamenti, la madre perseguita la nuora: “Sei una m.”

ANCONA - Il figlio finisce in carcere per una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e la madre se la prende con la nuora. In più occasioni l’avrebbe minacciata e offesa fino a presentarsi, lunedì scorso, sotto casa sua. Protagonista dello stalking una 60enne, di fuori regione, che ha raggiunto Ancona per tormentare la ex del figlio. Voleva entrare nell’abitazione e urlava contro la nuora parole molto offensive quali «sei un pezzo di m.». Con violenza avrebbe bussato e suonato al campanello, prendendo a calci il portone. La ex del figlio ha chiamato il 112 e una pattuglia della polizia è arrivata sul posto.

Gli agenti hanno cercato di riportare la situazione alla calma. La nuora ha riferito ai poliziotti che la suocera, dopo l'arresto del figlio, aveva assunto nei suoi confronti atteggiamenti minacciosi e diffamatori accusandola di aver causato i guai giudiziari al figlio, condannato in via definitiva e quindi recluso per scontare la pena. Spaventata dalla condotta della 60enne la nuora ha fatto istanza di ammonimento per stalking al questore Cesare Capocasa che ha emesso il provvedimento intimando alla donna di cessare le condotte persecutorie contro la ex del figlio. Se non lo farà andrà incontro a misure più dure.