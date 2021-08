Dramma in appartamento, giovane si toglie la vita: il corpo trovato in cantina

Profondo sgomento in tutto il capoluogo per quanto accaduto nelle primissime ore del mattino. Un uomo di quarantadue anni si è tolto la vita impiccandosi nella propria cantina di un appartamento in zona Regione. Né i vicini, che hanno dato l’allarme dopo essersene accorti (togliendogli subito il cappio dal collo), né l’ambulanza giunta poco dopo sul posto sono riusciti a salvarlo dal momento che il decesso era già avvenuto da diversi minuti.

Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando su quelle che potrebbero essere state le cause di un gesto così estremo.