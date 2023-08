Si toglie la vita a 44 anni: in casa un bigliettino con le indicazioni per il funerale

ANCONA - Un uomo di 44 anni si è tolto la vita oggi pomeriggio nella sua abitazione di via Pesaro. Il dramma si è consumato quando erano passati pochi minuti dalle 13.

A dare l'allarme alcuni residenti che hanno visto il corpo dell'uomo nei pressi del terrazzo. Sul posto è intervenuta la polizia che nell'appartamento ha anche trovato un bigliettino sul quale l'uomo aveva scritto le indicazioni per il suo funerale. Per gli agenti non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario. La salma è stata affidata ai familiari. Intervenuta anche la polizia scientifica.