Prende l'arma e si spara, tragedia in appartamento: inutili i soccorsi

L'uomo si trovava nel suo appartamento di Rosora. Il dramma domenica mattina quando ha deciso di prendere l'arma che deteneva in casa per togliersi la vita

ROSORA - Un colpo d'arma da fuoco. Poi il silenzio. Tragedia questa mattina in un appartamento di Rosora, dove un uomo sulla cinquantina si è tolto la vita. La vittima, papà di due figli, ha preso l'arma che deteneva e ha premuto il grilletto. L'ambulanza con il medico è arrivata poco dopo, ma gli operatori del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso. Presenti anche i due figli con la moglie, chiaramente sotto choc per quanto accaduto. Non è chiaro se al momento della tragedia fossero in casa. Sul posto i carabinieri di Serra San Quirico per tutti gli accertamenti del caso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO